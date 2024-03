Tempestade de poeira atinge cidades de Mato Grosso do Sul

Em 2021, quando o fenômeno foi registrado nos meses de setembro e outubro no interior de São Paulo e em Minas Gerais, houve danos semelhantes aos registrados nas cidades de Mato Grosso do Sul nesta quinta: quedas de árvores, rompimentos de fiações e destelhamentos de imóveis.

O fenômeno atingiu, em novembro, ao menos cinco municípios da região de Ribeirão Preto, em meio à onda de calor em São Paulo no período. A tempestade, com ventania, foi percebida em Ribeirão, Barrinha, Brodowski, Batatais e Jardinópolis.

O forte vento derrubou árvores e causou acidentes, como em Ponta Porã, onde um motociclista foi atingido por uma árvore no início da tarde na avenida Brasil, próximo à fronteira com o Paraguai. A cidade também registrou destelhamentos.

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tempestade de poeira atingiu municípios do interior de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (21), logo após as temperaturas caírem 17ºC principalmente na região sul do estado.

