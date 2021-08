Tempestade com granizo deixa ruas cobertas de gelo em Curitiba

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um forte temporal com granizo atingiu Curitiba e região metropolitana na manhã desta segunda-feira (16). Em algumas localidades, as ruas ficaram tomadas pelo gelo.

No bairro Uberaba, na zona leste da capital, ainda havia granizo acumulado passadas quatro horas do fenômeno. Na região metropolitana, Campo Largo e Balsa Nova foram as cidades mais atingidas.

A Defesa Civil de Curitiba informou que três residências, nas áreas leste e oeste, precisaram ser atendidas com fornecimento de lona plástica. Uma pessoa acamada também teve que ser retirada de casa com a ajuda das equipes diante da iminência de alagamento. Diversos semáforos ficaram apagados por conta da tempestade.

De acordo com dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), nas últimas 24h, choveu 38 mm na capital, com registro de rajadas de vento de 17 km/h. O total acumulado no mês de agosto chegou a 77,4 mm, número próximo da média histórica para o período, de 80 mm.

Por conta da chuva e do nevoeiro, logo cedo, ao menos 40 voos foram cancelados ou adiados no Aeroporto Internacional Afonso Pena, que fica em São José dos Pinhais, região metropolitana da capital. A partir de 7h30, os voos passaram a ser operados por instrumentos.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), nesta segunda-feira, o tempo continua instável em parte do estado, condição favorecida pela circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera. A condição para chuvas só é menor nas regiões norte e noroeste do Paraná, onde faz calor.

Já nesta terça-feira (17), podem ocorrer chuvas isoladas no sudoeste e centro-sul do estado, mas as condições de instabilidade diminuem em praticamente todo o território.