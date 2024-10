Tempestade causa apagão em diversos bairros de São Paulo e 3 mortes em Bauru

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tempestade atingiu a região metropolitana de São Paulo na noite desta sexta-feira (11), causando apagão em diversos bairros. Às 19h30, toda a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos.

Em Bauru, no interior do estado, três pessoas morreram por volta das 18h após serem atingidas por um muro que colapsou com a força do vento e da chuva, de acordo com a Defesa Civil. Também há relatos de quedas de árvores na cidade.

Na capital paulista, os ventos mais fortes, de 87,3 km/h, foram registrados às 19h40 na estação meteorológica da Lapa/Vila Leopoldina, na zona oeste, segundo a Defesa Civil estadual.

Fortes rajadas de vento também foram registradas no Aeroporto de Congonhas (78 km/h), no Campo Limpo/Capão Redondo (61,6 km/h), e em Santana/Carandiru (45,36 km/h), este às 17h10. De acordo com a Aena, o aeroporto de Congonhas teve as operações de pousos e decolagens suspensas das 19h53 às 20h12.

Relatos de ventania também eram feitos por moradores do centro da cidade e de bairros como Pinheiros (zona oeste) e Vila Mariana e Vila Mascote, na zona sul.

Na Granja Viana, o vendaval arrancou uma grande árvore perto do Alphaville da Granja, que caiu sobre a rede elétrica e atingiu um veículo que transitava pela avenida São Camilo.

Na Freguesia do Ó (zona norte), o vendaval arrancou parte do letreiro do Colégio Inovação —a unidade já estava fechada e não havia alunos no local.

Em Campos Elíseos, na região central, moradores ouviram um estouro antes de as luzes se apagarem totalmente. Moradores relatam ainda que a froça do vento arrancou o telhado de um imóvel na rua Vitorino Carmilo.

Em nota, a concessionária disse que parte da sua área concessão foi atingida por chuvas e fortes ventos no início da noite e que a empresa acionou imediatamente o plano de emergência e reforçou suas equipes em campo para reconstruir trechos da rede danificados.

"Técnicos da companhia seguirão atuando ao longo da noite para normalizar o serviço para os clientes que tiveram o fornecimento impactado". O número de imóveis atingidos pelo apagão não foi informado.

De acordo com uma moradora da Vila Mariana que está sem energia, a Enel deu prazo de seis horas para restabelecer a luz na região.

Quem está no escuro pode entrar em contato com a Enel por meio de mensagem de texto —é preciso mandar SMS para 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação.

Uma sequência de frentes frias no país deverá provocar chuva forte, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste, a partir deste fim de semana, e a instabilidade deverá permanecer ao menos até a segunda quinzena deste mês.

A previsão é que deve chover neste sábado (12), feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e no norte de Mato Grosso.

Em virtude da sequência de bloqueios atmosféricos, não chovia com tanta intensidade havia cerca de seis meses nessas regiões, que sofreram com clima quente e seco.

Em São Paulo, praticamente todo o estado, incluindo a capital, tem alerta laranja, de perigo para tempestade, emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para este sábado.

Conforme o órgão federal, a previsão é que nas regiões com alerta de perigo pode haver um acumulado de até 100 mm de chuva por dia, com queda de granizo. Há riscos de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantação.

A Marinha, também por meio de alerta, afirmou que a passagem de frente fria poderá ventos de até 60 km/h neste sábado na faixa litorânea que vai de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, a Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

Segundo a Climatempo, as mudanças na circulação de ventos em vários níveis da atmosfera forma um corredor de umidade do Norte para Centro-Oeste e Sudeste que, junto com o calor, permite a formação de nuvens de chuva.

Uma frente fria que se formou no meio da semana já provocou chuva forte, principalmente em Minas Gerais. Na capital Belo Horizonte, onde não chovia havia 170 dias, em algumas áreas houve o acumulado de 77 mm de chuva na quinta-feira (10), de acordo com a Climatempo.

Em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, o volume de chuva acumulado em 24 horas chegou a 112,6 mm até às 8h desta sexta-feira (11), foi o maior índice do país, de acordo com o Inmet.

"No fim de semana, outra frente avança pela costa do Sudeste e vai manter as condições para chuva", afirma a agência.

De acordo com a meteorologista Josélia Pegorim, da Climaempo, a umidade vai sendo distribuída pelo interior do país e junto com a passagem de frentes frias deverá ocorrer a organização de muitas áreas de chuva.

"Essas pancadas não vão durar só uma tarde, mas vamos ter várias áreas de chuva se formando nos próximos dias em todos os estados do Sudeste e do Centro-Oeste", diz.

"Ela [chuva] tem papel fundamental para limpar a atmosfera, diminuir a fumaça e baixar o calor", afirma Pegorim.

Na cidade de São Paulo, a temperatura deverá oscilar entre 15°C e 23°C no fim de semana. A tendência é que as chuvas sejam maiores no sábado que no domingo.