Temperatura fica perto de 0°C no extremo sul de São Paulo

A estação Pedro 2º, pertencente à linha 3-vermelha do metrô de São Paulo, recebeu 30 moradores de rua para passar a madrugada em suas dependências. Eles ficam abrigados no local das 19h às 8h. Têm colchão, cobertor e recebem refeições.

​O ar frio polar deve continuar intenso nos próximos dias. A Defesa Civil do Estado alerta para a queda de temperatura, com momentos de frio intenso, até amanhã.

