Temperatura em São Paulo deve cair para 7ºC nesta segunda

SÃO PAULO, (FOLHAPRESS) - A frente fria que avança pelo Sul do país chega ao Sudeste e deve derrubar ainda mais as temperaturas em São Paulo. A previsão é de que a capital paulista registre 7ºC na manhã desta segunda-feira (13).

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), o ar frio polar deve continuar intenso nos próximos dias na cidade. Na madrugada de segunda-feira (13), a mínima deve chegar aos 10ºC e cair para 7ºC no início da manhã.

A Defesa Civil Municipal mantém estado de alerta para baixas temperaturas para toda a cidade.

Neste domingo (12), a cidade amanheceu com temperaturas na casa dos 10ºC. Apesar dos termômetros terem subido um pouco ao longo do dia, as máximas não devem passar dos 16ºC.

Nas regiões mais periféricas e próximas do extremo sul da cidade, o frio será mais intenso. O sol vai brilhar entre poucas nuvens ao longo dia, mas as temperaturas máximas não deverão superar os 16°C, caracterizando mais um dia com pequena amplitude térmica.

A previsão, segundo o CGE, é de que o frio só amenize a partir de quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, quando as temperaturas entram em gradativa elevação, diminuindo a sensação de frio.

Os estados da região Sul do país também registraram frio intenso neste domingo. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indicou que algumas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná tiveram temperatura negativa e geadas.

Segundo as medições do Inmet, as cidades que registraram menores temperaturas neste domingo foram General Carneiro, no Paraná, e São Joaquim, em Santa Catarina, ambas com -3,9ºC.

Em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, houve o registro de -3ºC.

Há previsão de novos recordes de frio na região Sul, e a temperatura cai também no Sudeste e no Centro-Oeste, com frio mais intenso no período da noite. A frente fria na costa da região aumenta a intensidade da chuva no norte do Rio de Janeiro, centro e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo.

Segundo o instituto, também há condições para geada no sul de Minas Gerais, nas áreas mais altas da serra da Mantiqueira, nos próximos dias.

Ainda de acordo com os meteorologistas do Inmet, a partir de segunda-feira, ventos associados a um anticiclone pós-frontal podem transportar o ar frio até o Nordeste, provocando também queda na temperatura na Bahia.