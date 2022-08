Temperatura deve subir e chegar a 29°C no fim de semana em SP

Segundo o técnico, o aumento da temperatura nesta semana é causado por um sistema de alta pressão atmosférica. Ele explica que os ventos estão soprando do mar em direção a costa de São Paulo, jogando a umidade do oceano para o continente.

"Será uma semana de tempo seco, com as temperaturas aumentando até pelo menos o final de semana e ficando bem acima da média para o mês de agosto", afirma.

Já a máxima deve alcançar 23ºC e 26ºC, respectivamente. "A gente vai para sexta (26) com 15ºC na madrugada e chegando a 27ºC à tarde", diz Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE.

Nesta terça-feira (23), os termômetros registraram 12°C em São Paulo de madrugada, mas a máxima pode chegar aos 22ºC até o fim do dia. Com a elevação gradual da temperatura, a previsão é de que a mínima chegue aos 13ºC na quarta (24) e 14ºC na quinta (25).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a passagem de uma frente fria que derrubou as temperaturas em São Paulo, a capital paulista deve viver dias de tempo firme, sem previsão de chuva, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

