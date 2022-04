Temperatura deve cair no feriado de Páscoa em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana deve começar quente e terminar mais fria na capital paulista, com mudança brusca de temperatura a partir de sexta-feira (15), segundo o Climatempo.

Nesta segunda-feira (11), a máxima será de 29ºC e a mínima 18ºC. A partir de terça (12), haverá possibilidade de pancadas de chuva durante o dia, e as precipitações devem durar até o fim da semana.

De acordo com Climatempo, a queda na temperatura se deve a uma nova massa de ar frio de origem polar que chegará ao país na véspera do feriado prolongado da Páscoa.

Na quinta (14), o Sul do Brasil já começará a sentir as temperaturas mais baixas. No dia seguinte, o ar frio deve se espalhar pelas demais regiões do país.

Em São Paulo, o feriado começa com máxima de 18ºC e mínima de 14ºC. O frio deve ser sentido também em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais.

No fim de semana, as máximas serão de 20ºC e 22ºC e as mínimas 13ºC e 15ºC, no sábado e domingo, respectivamente.

Região Sul Áreas da serra gaúcha e catarinense poderão ter temperaturas próximas de 0°C a partir desta quinta.

Segundo o Climatempo, as baixas temperaturas poderão ser sentidas na região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, na fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai e também em algumas áreas mais elevadas ao sul do Paraná.

Haverá também uma pequena possibilidade de geada no extremo sul do Paraná.