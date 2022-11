Tema da redação é 'Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil'

2018 - Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2019 - Democratização do acesso ao cinema no Brasil

Eles terão cinco horas e meia para fazer a redação e responder a 90 questões objetivas. No próximo domingo (20), os candidatos fazem as provas de matemática e ciências da natureza.

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O tema da redação do Enem 2022 é "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil", divulgou o ministro da Educação, Victor Godoy, nas redes sociais logo após o início da prova neste domingo (13).

