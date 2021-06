Tem de 18 a 59 anos? Veja que dia você poderá tomar vacina em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os moradores de São Paulo de 18 a 59 anos já podem se planejar para a vacinação contra a Covid-19. O governo do estado anunciou um calendário atualizado com as datas previstas para cada faixa etária.

O calendário divulgado pelo governo estadual é uma projeção, que pode sofrer atrasos ou mesmo ser antecipada. Isso ocorre porque as datas são baseadas na estimativa de entregas de vacinas do Ministério da Saúde e considera o início do esquema vacinal, que é composto por duas doses dos imunizantes disponíveis no Brasil.

Calendário da vacinação de 18 a 59 anos

55 a 59 anos Entre 16 de junho e 8 de julho

54 anos Entre 9 e 19 de julho

50 a 53 anos Entre 20 de julho e 3 de agosto

45 a 49 anos Entre 4 de agosto e 18 de agosto

40 e 44 anos Entre 19 e 28 de agosto

35 e 39 anos Entre 29 de agosto e 7 de setembro

30 e 34 anos Entre 8 de setembro e 17 de setembro

25 e 29 anos Entre 18 de setembro e 27 de setembro

18 e 24 anos Entre 28 de setembro e 18 de outubro