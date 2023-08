Telescópio James Webb revela detalhes da Nebulosa do Anel

Cientistas brasileiros fazem parte da equipe que está analisando as novas imagens. Além deles, há pesquisadores do Reino Unido, França, Canadá, EUA, Suécia, Espanha, Irlanda e Bélgica.

A estrela responsável pelo espetáculo está visível bem no centro da nebulosa, onde as temperaturas excedem os 100 mil graus. A temperatura nessa região central é superior

O objeto é uma nebulosa planetária, o que significa se tratar dos restos de uma estrela moribunda que expeliu grande parte de sua massa. No caso da Nebulosa do Anel, tal ejeção ocorreu há cerca de 4.000 anos.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.