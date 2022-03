TCU pede que hospitais federais do RJ esclareçam denúncias da CPI da Covid

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro hospitais federais do Rio de Janeiro terão prestar esclarecimentos ao TCU (Tribunal de Contas da União) sobre denúncias apresentadas no relatório final da CPI da Covid sobre supostas irregularidades durante a pandemia do novo coronavírus. Os órgãos terão 15 dias, segundo decisão do Tribunal desta quarta (16).

De acordo com relatório apresentado pela CPI da Covid no Senado, os hospitais cometeram as irregularidades em contratos de prestação de serviços, que incorrem desde serviços de limpeza até de segurança dos locais. As principais suspeitas trazidas pelos senadores estão na dispensa de licitações para contratações.

Na decisão desta quarta, o TCU pede esclarecimento ao Hospital Nacional de Traumatologia e Ortopedia, ao Hospital Federal de Bonsucesso, ao Instituto Nacional do Câncer José de Alencar e ao Hospital Federal dos Servidores do Rio de Janeiro.

Com a decisão, os gestores dos hospitais terão que encaminhar ao TCU, em até 15 dias, esclarecimentos sobre os contratos apontados como irregulares.