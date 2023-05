TCM suspende edital de concessão das Casas de Cultura da Prefeitura de SP

Em seu referendo de suspensão, o conselheiro apontou diversos problemas no edital identificados pela Subsecretaria de Fiscalização e Controle do TCM.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Contas do Município determinou a suspensão do edital de concessão das Casas de Cultura lançado pela Prefeitura de São Paulo. A decisão foi do conselheiro João Antonio.

