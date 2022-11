Taxa de testes positivos de Covid saltam de 10% para 40% em um mês no Fleury

Diante da alta de casos, a Anvisa determinou a volta do uso obrigatório de máscaras dentro de avião e em aeroportos do Brasil a partir de sexta (25). Em São Paulo, a proteção também voltará a ser obrigatória no transporte público, a partir de sábado (26).

Ele completa que, além do aumento da taxa de positividade, cresceu também a procura por exames de Covid. "Em meados de outubro, fazíamos aqui no Fleury entre 200 e 300 testes por dia. Agora, estamos fazendo 2.000 exames diariamente", exemplifica.

O médico infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury, Celso Granato, salienta a importância das medidas de prevenção como o uso de máscaras em ambientes fechados. "E quem está com a vacina atrasada, deve procurar um posto para atualizar a dose", orienta.

Os dados do laboratório vão ao encontro de outros levantamentos que apontam o crescimento dos casos de Covid-19 no país. O boletim InfoGripe, divulgado na sexta-feira (18) pela Fiocruz, mostrou que o SARS-Cov-2, responsável pelo coronavírus, aparece em 47% dos exames que apontam vírus respiratório. Há um mês, essa taxa era de 30,2%.

