Taxa de ocupação dos leitos de UTI aumenta e isolamento não muda em SP

SP tem mais de 3,4 milhões de casos confirmados de Covid-19 e 116.693 mortes pela doença. Foram registrados 733 óbitos hoje. A taxa de letalidade é de 3,4% no estado e 2,8% no país.

A média desta quarta foi de 78 km de lentidão, contra 109 km da semana passada, véspera do feriado de Corpus Christi, celebrado no último dia 3. Duas semanas atrás, o congestionamento era de 74 km.

O aumento nas taxas de ocupação dos hospitais fez com que o governador João Doria prorrogasse a fase de transição para dia 30 de junho. As regras permanecem as mesmas.

O isolamento social segue estável. A média foi de 40% nesta quarta-feira (9), um ponto percentual a menos do que os 41% registrados uma semana atrás (2) e o mesmo valor da semana retrasada (26), com 40%.

Já na região metropolitana da capital, a ocupação está em 79,5%, valor levemente inferior ao registrado na quinta passada, com 79,9%, e superior ao nível de 15 dias atrás, quando o sistema do governo marcou 77,7%.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no estado de São Paulo segue em ritmo de aumento, enquanto o índice de isolamento social permanece em estabilidade, segundo dados do governo paulista.

