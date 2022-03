Tarifa de táxi fica mais cara na cidade de São Paulo após 7 anos

O vereador Adilson Amadeu (União Brasil), ligado aos taxistas, afirma que a inflação do preço do combustível reforçou a necessidade de aumentar a tarifa.

"Está aumentando porque as coisas estão voltando à normalidade. Teremos um show [Lollapalooza] em Interlagos com grande número de pessoas, terá convenções. Os hotéis já estão começando a se movimentar, tudo o que a categoria precisa. Não vai ficar 100%, mas 70%, até 80% vai", diz Capelo.

"O aumento é justo, sete anos que não temos. Chegou neste ano, a gasolina estourou. O pneu, o imposto, as peças na oficina, enfim subiu tudo. Sei que a população passa por um momento difícil, como nós, profissionais do volante. O negócio zerou, tem corrida que é melhor ficar parado", afirma Capelo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As tarifas dos táxis ficarão mais caras em São Paulo a partir de 2 de abril. O reajuste de até 48,5% foi publicado no Diário Oficial do município nesta quinta-feira (24).

