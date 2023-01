Tarcísio se reúne com Gore para 'aprender' sobre questões ambientais

"A gente é movido pelo pragmatismo, quero mostrar resultado, vamos falar com quem entende muito desse assunto", afirmou o governador, que promete "parcerias com organismos internacionais para analisar a repercussão da mudança climática em nossos projetos ".

Em 2020, também em Davos, Gore se envolveu em um quiproquó com Paulo Guedes, então colega de Tarcísio no ministério de Bolsonaro, após o titular da Economia dizer que o desmatamento no Brasil era propelido pela pobreza. Com Tarcisio o clima foi outro.

DAVOS, SUIÇA (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reuniu-se nesta quinta-feira (19) com o ex-vice-presidente americano e Nobel da Paz Al Gore, referência mundial no debate sobre o aquecimento global.

