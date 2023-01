Tarcísio sancionará lei para oferecer de graça remédios à base de cannabis

Quando o projeto foi aprovado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), em dezembro do ano passado, França disse que se tratava de uma "vitória das famílias autistas, pessoas com síndromes raras, Parkinson e outras patologias".

O deputado estadual Caio França (PSB), um dos autores do projeto, entregou nesta segunda (30) ao governador um abaixo-assinado com mais de 40 mil assinaturas, notas de apoio e argumentos a favor da sanção do projeto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.