Tarcísio recua e desiste de levar cracolândia para o Bom Retiro

Segundo a Polícia Militar, o "tumulto provocado pelos dependentes químicos" ocorreu durante ação em que policiais militares prenderam um indivíduo por tráfico de drogas no local. Equipes do 7º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) dispersaram os grupos e apagaram um pequeno foco de incêndio.

Mais tarde, no início da noite de quarta, usuários de drogas atearam fogo em materiais recicláveis e fizeram uma barricada em ao menos três pontos do centro de São Paulo, nas avenidas Rio Branco e Duque de Caxias e na rua dos Gusmões.

Poucas horas após o anúncio de Tarcísio, moradores do Bom Retiro criaram um abaixo-assinado online contra a mudança. No início da noite desta quarta, havia cerca de 3.600 assinaturas.

A ideia de transferir a cracolândia para o Bom Retiro foi atribuída à proximidade com o complexo Prates, equipamento municipal com estrutura de acolhimento e tratamento para dependentes químicos.

A declaração do governador sobre a mudança contrariou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) que vinha adotando discurso de que as movimentações da cracolândia fazem parte de dinâmica própria dos usuários de drogas. Nunes passou a repetir esse discurso após tentativa frustrada de realocar a aglomeração de dependentes químicos para o Bom Retiro há cerca de dez dias.

O recuo ocorreu um dia após o governador anunciar a retirada da aglomeração dos usuários de drogas das ruas do centro e a elaboração de um "censo" da cracolândia. Na ocasião, ao lado do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, Tarcísio disse que a mudança seria feita "aos poucos". "A gente tem que ter paciência, tem efeito colateral, o pessoal vai querer voltar, vai ter balbúrdia. Vamos ter que organizar, ter que ocupar e não deixar o pessoal [da cracolândia] voltar", afirmou.

