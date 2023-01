Tarcísio de Freitas agradece fabricante de vacina por atuação na pandemia

Segundo o governo, o executivo afirmou que a farmacêutica busca se tornar carbono zero e convidou Tarcísio de Freitas para participar de um evento sobre reflorestamento no primeiro semestre.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo saiu animado de uma reunião entre Tarcísio de Freitas e o presidente do conselho da AstraZeneca, Leif Johansson, no Fórum Econômico, em Davos, nesta quarta-feira (18).

