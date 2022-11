Tarcísio anuncia Eleuses Paiva como secretário da Saúde de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico Eleuses Paiva (PSD) será o secretário de Saúde da administração Tarcísio de Freitas (Republicanos), segundo anúncio da equipe de transição do governador eleito nesta quarta-feira (23).

Paiva foi deputado federal por dois mandatos e vice-prefeito de São José do Rio Preto (SP). Ele foi um dos políticos que atuaram na campanha de Tarcísio e colaboraram com seu plano de governo.

Tarcísio anunciou mais de cem nomes para a equipe de transição. Os integrantes da equipe foram divididos em oito áreas temáticas. Não necessariamente esses nomes farão parte do governo, segundo Tarcísio.

Há uma mistura de pessoas que trabalharam com Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, ex-assessores do ministro Paulo Guedes (Economia), bolsonaristas, evangélicos e membros de partidos aliados, como Republicanos, PL e PSC.

Há ainda pessoas ligadas ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, e ex-integrantes de gestões do PSDB no estado.

Apesar da inclusão de bolsonaristas na lista, houve reclamações entre alguns aliados, especialmente os ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que veem a direita conservadora preterida na relação de 105 nomes apresentada nesta terça-feira (22).

A equipe de Tarcísio tem se debruçado sobre a questão do orçamento para o próximo ano. Na manhã desta quarta, eles se reuniram com membros da equipe de finanças da gestão de Rodrigo Garcia (PSDB).

A meta é enviar à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) as modificações com inclusão de propostas do novo governo e também compensar medidas de Rodrigo, como a questão do fim do confisco de aposentados que ganham abaixo do teto. Só essa questão deve ter um impacto de R$ 2,5 bilhões, o que afetará o dinheiro previsto para investimentos.

VEJA A LISTA DOS INTEGRANTES DA EQUIPE:

Coordenação de Transição

Guilherme Afif Domingos (Coordenação Geral)

Arthur Luis Pinho de Lima

Lais Vita

Priscilla Perdicaris

Nelson Hervey Costa

Agricultura e Abastecimento

Coronel Mello de Araújo

Edivaldo Del Grande

Frederico D'Avila

Guilherme Piai

Guilherme Ribeiro

João Sampaio

Ricardo Amadeu Sassi

Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos PCD

Ana Maria Velloso

Cezinha de Madureira

Cid Torquato

Cristiane Freitas

Deise Duque-Estrada

Filipe Sabará

Gilberto Nascimento Júnior

Marcone Vinicius Moraes de Souza

Maria Rosa

Rita Passos

Rosana Valle

Simone Marquetto

Sonaira Fernandes

Educação, Cultura e Esportes

Aildo Rodrigues

André Simmonds

Filomena Siqueira

Gustavo Souza Garbosa

Jair Ribeiro

José Roberto Walker

Karen Cristina Garcia

Lana Romani

Marcelo Magalhães

Maurreen Maggi

Patricia Borges

Paula Trabulsi

Pedro Machado Mastrobuono

Renato Feder

Talmo Oliveira

Thiago Peixoto

Valeria Bolsonaro

Vinícius Mendonça Neiva

Gestão, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Finanças

Anderson Correia

Bruno D'Abadia

Felicio Ramuth

Jorge Lima

Lucas Ferraz

Ricardo Britto

Rodrigo De Losso

Rui Gomes

Samuel Kinoshita

Vinicius Poit

Meio Ambiente, Habitação e Infraestrutura

Bruno Serapião

Claudio Bernardes

Lair Krahenbuhl

Marcelo Branco

Marcelo Coluccini

Marco Aurelio Costa

Marta Lisli Giannichi

Miguel Bucalen

Natália Resende Andrade Ávila

Paulo Ferreira

Rafael Benini

Ricardo Pereira Leite

Sérgio Henrique Codelo Nascimento

Saúde

Chao Lung Wen

Edmundo Baracat

Edson Rogatti

Eleuses Paiva

Esper Kallás

Fabio Jatene

Francisco Assis Cury

Francisco Ballestrin

Giovanni Guido Cerri

Gustavo Pereira Fraga

Helencar Ignacio

Helio Paiva

João Lauro Viana Camargo

José Eduardo Lutaif Dolci

José Luiz Gomes do Amaral

José Osmar Medina Pestana

Olímpio Bittar

Paulo Manoel Pego Fernandes

Sergio Okane

Tarcisio Eloy Pessoa Barros Filho

Segurança Pública e Administração Penitenciária

Antônio Ferreira Pinto

Artur José Dian

Cássio Araújo de Freitas

Guilherme Muraro Derrite

João Henrique Martins

Nelson Santini

Paulo Maculevicius

Raquel Kobashi Gallinati Lombardi

Rodrigo Garcia Vilardi

Turismo

Alain Baldacci

Alessandra Abrão

Alessandro Guiche

Ana Biselli

Armando Arruda Pereira de Campos Mello

Fernando Guinatto

Roberto de Lucena

Sergio Souza

Virgilio Nelson da Silva Carvalho