Sustos divertidos

Um Dia das Bruxas amarelo e divertido é o que promete o Fox Channel, que programou, para este sábado, 31, a exibição de episódios dos Simpsons com temática para a data.

A maratona, composta por 30 especiais, começa logo cedo, às 10h, com o primeiro Treehouse of Horror (Casa da Árvore do Terror, em tradução livre), episódio que deu início a essa tradição, que começou em 1990.

E termina com o mais recente, que estreou em agosto, e será exibido às 22h30.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.