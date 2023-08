Suspeito de matar servidor em Curitiba e colocar corpo em mala é preso

"Atuando na Saúde do Estado desde 2012, ele teve papel fundamental durante a pandemia da Covid-19, quando atuava e alimentava os sistemas de informações da área de Divisão de Vigilância do Programa de Imunização da Sesa", afirmou a pasta.

Roni trabalhava na Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná), ligado à Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná.

Ainda segundo os investigadores, o homem colocou o corpo da vítima em uma mala. Na sequência, usou o carro da vítima para levar a mala até uma região próxima da residência, abandonando o veículo com o corpo. No dia seguinte, voltou ao local e conduziu o carro até uma região de mata, onde deixou a mala.

O nome do preso, de 21 anos, não foi revelado pela polícia, que alega cumprimento à Lei de Abuso de Autoridade. Segundo os investigadores, o suspeito não tem passagens pela polícia e confessou ter matado Roni com golpes de martelo após desentendimentos.

