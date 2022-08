Suspeito de matar menina de dez anos em MG é encontrado morto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O homem suspeito de matar a menina Bárbara Victória Vitalino Rodrigues, 10, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (3) em uma casa de familiares no bairro Cachoeirinha, região nordeste da cidade.

"Por enquanto não é possível determinar a causa da morte. Há indícios de suicídio", disse o delegado Saulo Castro, porta-voz da Polícia Civil de Minas Gerais.

Bárbara saiu de casa no domingo para comprar pão e desapareceu. O corpo dela foi encontrado na manhã de terça-feira (2) em um matagal próximo a um campo de futebol.

Segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança da região mostram a criança deixando a padaria. Em seguida ela é vista correndo por uma calçada e, na sequência, dois homens aparecem também correndo.

Um deles foi identificado pela polícia e liberado após prestar depoimento, por falta de provas. É este homem que agora foi encontrado morto.

Bárbara foi enterrada na tarde desta quarta. De manhã, alunos da escola municipal onde a criança estudava fizeram uma passeata para homenagear a amiga. Os estudantes fizeram um minuto de silêncio, rezaram e gritaram o nome da vítima.

À noite, aos dez minutos do primeiro tempo da partida entre Atlético-MG e Palmeiras no Mineirão, pela Libertadores, a torcida do time mineiro gritou o nome da criança. Bárbara usava a camisa do Galo quando foi morta. Antes da partida, as equipes e as torcidas também fizeram um minuto de silêncio.