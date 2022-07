Suspeito de matar a ex-mulher é encontrado amarrado em poste no Rio

As crianças estavam na casa na hora do crime e, segundo a polícia, não foram agredidas pelo pai. A irmã da vítima presenciou o crime.

A cabeleireira vivia com os dois filhos, um bebê de dois meses e uma criança de quatro anos, em um apartamento que ela dividia com uma tia e com a avó materna.

Ainda não se sabe quantos dos 16 tiros atingiram a vítima. As imagens da perícia mostram perfurações nos braços, no tronco e nas pernas.

Silva, 26, foi detido por volta das 9h desta terça (26), quando policiais o encontraram amarrado num poste na entrada do Morro dos Prazeres, favela do bairro de Santa Teresa, onde residia.

O suspeito enviou mensagens por meio do WhatsApp para Sarah anunciando o que faria, de acordo com o delegado Romulo Assis, titular da Delegacia de Homicídios. "Ele disse que ia invadir a casa dela e atirar nela, e foi o que aconteceu."

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Preso sob suspeita de assassinar a tiros a ex-mulher, a cabeleireira Sarah Jersey Nazareth Pereira, 24, Queven da Silva e Silva já a teria ameaçado duas semanas atrás. O crime ocorreu por volta das 4h desta terça-feira (26) no centro do Rio de Janeiro. Ele atirou 16 vezes contra a vítima, segundo a polícia.

