Suspeito de matar advogado em roubo de celular é preso na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 31 anos foi preso na noite desta terça-feira (28), na zona sul da capital paulista, sob a suspeita de matar um advogado, durante um assalto, em 20 de agosto, na região de Perdizes (zona oeste), quando a vítima passeava com seu cão de estimação.

Outro suspeito de envolvimento no crime também foi preso, nove dias após o latrocínio (roubo com morte), em Curitiba (PR). A defesa de ambos não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.

Entre quarta-feira (22) e a noite de sábado (25), ao menos oito pessoas foram mortas em ações criminosos diferentes, na Grande SP, no litoral e na capital paulista, entre elas três jovens, com idades entre 16 e 25 anos, assassinados a tiros na região do Jabaquara (zona sul da capital paulista).

Na ocasião em que foi abordado pelo suspeito preso nesta terça, o advogado Rafael de Paula Carneiro Ribeiro, 45 anos, passeava com seu cachorro na rua Atibaia, quando foi abordado por um ladrão, de acordo com registros policiais. Neste momento, uma mulher de 28 anos caminhava com o namorado e afirma ter presenciado o crime.

Ela relatou à polícia que a vítima teria reagido a abordagem após entregar o celular ao bandido. A reação de Ribeiro ao crime também foi registrada por uma câmera de monitoramento. Por isso, o criminoso atirou e correu até um Hyundai I30 prata, com o qual fugiu, levando o celular do advogado, que morreu no local. Ao volante, segundo apontam as investigações, estava outro suspeito.

O crime foi registrado na ocasião no 91º DP (Ceasa), como latrocínio, mas também é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Após o latrocínio, o departamento policial passou a verificar a localização dos suspeitos. Com apoio do Cope (Centro de Operações Policiais Estratégicas), de Curitiba, a Polícia Civil paulista conseguiu prender o condutor do veículo usado na fuga. Na ocasião, a prisão do outro suspeito já havia sido decretada pela Justiça.

As investigações prosseguiram por 28 dias até que, nesta terça, policiais militares do 37º Batalhão faziam ronda pela rua Maria Cortada Codorniz, quando abordaram o suspeito de 31 anos.

Ao constatar que havia um mandado de prisão contra ele, o criminoso foi encaminhado para o DHPP, onde teria confessado o crime, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Em nota, a pasta afirmou que a polícia ainda procura outros prováveis envolvidos no caso.

A capital vive uma onda de roubos seguidos de morte, que aumentaram em 22% comparando as 31 vítimas de latrocínio de janeiro a agosto deste ano, com o mesmo período do ano passado. A zona sul da cidade registrou, nos sete primeiros meses de 2021, mais da metade dos assaltos em que vítimas são assassinadas na cidade.

Por causa disso, o Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital Paulista) realizou uma operação, nesta terça-feira, à procura de envolvidos em roubo, compra e venda de celulares. Ao todo, foram presas 333 pessoas e recuperados 1.680 aparelhos.