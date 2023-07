Suspeito de matar adolescente na PB é preso após denúncia no Linha Direta

No dia 24 de abril daquele ano, a Polícia Civil da Paraíba prendeu Flávio, que teve participação no crime e foi condenado a 19 anos pela morte da jovem. Já Geovane não foi julgado porque estava foragido.

Renata desapareceu após entrar no carro de Geovane e Flávio da Silva Ferreira. O corpo dela foi encontrado no dia 19 de abril, em uma estrada na saída para cidade de São José de Espinharas, no Sertão paraibano, já em estado de decomposição.

