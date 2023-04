Suspeito de fabricar metralhadoras caseiras e consertar fuzis de criminosos é preso em SP

Durante as investigações, os policiais tiveram acesso a um vídeo que mostra uma pessoa testando uma das armas atirando na direção de um pequeno morro com casas ao redor. Nos primeiros tiros, é possível ouvir pessoas assustadas com os disparos.

Agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) encontraram no local parte dos armamentos e munições de uso restrito. Foram apreendidos chassis de armas, que poderiam resultar na fabricação de um fuzil calibre 5,56.

