Suspeito de envolvimento em ataque a baixista do Ultraje a Rigor é preso

Outra suspeita da Polícia Civil é de que o músico tenha ido comprar drogas. Inicialmente, o amigo que estava com Mingau afirmou isso à Polícia Militar. No entanto, ele mudou a versão em depoimento à delegacia e disse que foram jantar.

Segundo depoimento do amigo de Mingau que estava com ele na hora em que foi baleado, os dois foram à praça do Ovo, no bairro, para fazerem um lanche.

A prisão aconteceu em uma casa no mesmo bairro. Segundo a Polícia Civil, os agentes chegaram até o suspeito através da colaboração de testemunhas e de informações do setor de inteligência da delegacia da área.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso na tarde deste domingo (3), sob suspeita de envolvimento no ataque a tiros que atingiu o músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor. O baixista de 56 anos foi baleado na cabeça na noite de sábado (2) enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras, na cidade da Costa Verde fluminense.

