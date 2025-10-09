Suspeita de envenenar idoso no RJ é investigada por quatro mortes em cinco meses





RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As polícias Civil de São Paulo e do Rio de Janeiro atuam na investigação da morte de Neil Correa da Silva, 65, que teria ingerirido uma suposta feijoada envenenada. O morte aconteceu em abril deste ano e o corpo de Neil foi exumado nesta quinta-feira (9) para exames.

Autoridades suspeitam de que o idoso tenha sido envenenado por uma mulher apontada por juiz e delegado como "verdadeira serial killer". Ana Paula Veloso Fernandes está presa preventivamente desde setembro, suspeita da morte de outras três pessoas, todas por envenenamento.

As mortes aconteceram em um período de cinco meses, de janeiro a maio deste ano, e em três cidades diferentes São Paulo, Guarulhos (SP) e Duque de Caxias (RJ).

A defesa de Ana Paula não foi localizada. Documentos a que a reportagem teve acesso não apresentam os argumentos de defesa.

Segundo as investigações, Ana Paula teria sido contratada pela filha de Neil, Michelle Paiva da Silva, presa temporariamente na terça (7). Ela, ainda de acordo com a polícia, teria o desejo de matar o pai, com quem não mantinha boa relação. Ana e Michelle se conheceram em um curso universitário.

A denúncia do Ministério Público de São Paulo e o processo a que Ana Paula responde apontam que não há conexão aparente entre as quatro mortes, pois há diversidade de perfis de vítimas, localidades e espaço de tempo. O processo, contudo, menciona as quatro mortes.

Em todos os casos, Ana Paula é suspeita de ministrar substância letal.

A primeira vítima teria sido Marcelo Hari Fonseca, morto em janeiro no bairro Vila Renata, em Guarulhos. No dia 10 de abril, no bairro Bom Clima, na mesma cidade, Maria Aparecida Rodrigues foi encontrada morta.

No dia 26 de abril ocorreu o caso de Neil Correa da Silva. Este é o único em que há menção a uma promessa de recompensa segundo a investigação, a filha de Neil pagou R$ 4.000 pela morte.

A substância popularmente conhecida como chumbinho teria sido misturada a uma feijoada que foi oferecida a Neil. O laudo da morte, contudo, não conclui que houve envenenamento.

No dia 23 de maio, a quarta vítima, identificada como o tunisiano Hayder Mhazres, teria morrido no bairro do Brás, na capital paulista.

A decisão judicial que admite a prisão preventiva (sem prazo), assinada pelo juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, afirma que Ana Paula tem "total desprezo com a vida humana" e representa "risco para a ordem pública, tratando-se de verdadeira serial killer".

Durante buscas, a polícia encontrou chumbinho na casa de Ana Paula. Ela é suspeita de ter inventado uma história para se desvincular das mortes. Ela contou à polícia que recebeu um bolo envenenado, que teria sido enviado pela esposa do seu ex-amante, e imputou a ele uma das mortes.

Segundo investigação, ela ainda enviou mensagens ameaçadoras para si própria.