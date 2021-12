Surto de gripe esgota antiviral Tamiflu em farmácias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo surto de gripe provocou corrida pelo antiviral Tamiflu, que já está em falta nas grandes farmácias da capital paulista. O Grupo DPSP, dono das marcas Pacheco e Drogaria São Paulo, diz que providenciou um reforço no estoque, que será enviado em caráter de urgência às lojas ainda nesta semana. Outra gigante do setor, a RaiaDrogasil, afirma que não vai comentar o caso por meio de sua assessoria de imprensa. Nas lojas da rede, atendentes disseram à reportagem que o produto está em falta. Segundo a Panvel Farmácias, as novas remessas chegarão nesta quinta-feira (30) e todas as unidades da empresa serão reabastecidas ao longo do dia. No caso da Pague Menos, o Tamiflu está em trânsito e a previsão de chegada às lojas no estado de São Paulo é até esta sexta (31), segundo a empresa. A Roche Farma Brasil, fabricante do remédio, afirma que sua operação logística segue normalizada em todo o território nacional e tem atendido aos pedidos recebidos sem atrasos.

