Suposto chefe do PCC é preso em hotel na cracolândia, no centro de SP

Com isso, usuários de drogas e moradores de rua agora ocupam uma das pistas do lado esquerdo da via, enquanto a outra parte está liberada para o trânsito de automóveis e a passagem de pedestres.

Desde a mudança da cracolândia para a rua Helvétia, a polícia tem feito operações seguidas contra o tráfico de drogas e para tentar facilitar a circulação dos moradores da região. No dia 15, por exemplo, a prefeitura utilizou cones e fitas para isolar os dependentes químicos que continuam no quarteirão da rua Helvétia, entre a avenida São João e a alameda Barão de Campinas.

Um dia antes da ação no hotel, policiais civis e guardas-civis metropolitanos haviam realizado uma outra operação na região. A ação se concentrou no recuo de um banco na avenida Duque de Caxias.

Anderson Mendes Machado, apelidado de Sistemático, seria a "disciplina do centro velho", ou seja, o responsável por fiscalizar as regras impostas pela facção na região. O homem foi encontrado em um dos quartos de hotel localizado na avenida Rio Branco.

