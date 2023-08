Superlua poderá ser vista de qualquer região da Terra nesta terça (1º)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma superlua poderá ser vista nesta terça-feira (1º), segundo o Observatório Nacional, de qualquer lugar da Terra. Basta que o tempo esteja limpo e favorável para observação.

Josina Nascimento, astrônoma do observatório, explica que será possível observar uma Lua mais brilhante do que o comum.

Além da superlua desta terça, haverá uma segunda no final do mês de agosto, no dia 30. Esse segundo fenômeno é chamado de superlua azul, porque será a segunda lua cheia do mês.

Normalmente, o fenômeno ocorre de uma a seis vezes por ano, sempre nas fases de lua cheia ou nova.

O QUE É SUPERLUA?

O termo superlua se refere a momentos em que o satélite natural fica visivelmente mais brilhante e maior, mas o conceito não é consolidado no meio científico.

O observatório diz que a expressão foi utilizada primeiro pelo astrólogo Richard Nolle em uma revista americana que já não é mais publicada.

As características de uma superlua ocorrem porque o satélite está no local da sua órbita que é mais próximo da Terra —esse ponto é chamado de perigeu. No entanto, a distância da Lua para a Terra que caracterizaria uma superlua difere entre as instituições de pesquisa.