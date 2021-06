Sung Kang: Han representa o que todos procuram em um amigo

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Com certeza. Só de estarmos conversando abertamente já mostra que sim. Nas entrevistas anteriores sobre a franquia, não teríamos falado sobre isso. Claro que há muito trabalho a ser feito. Mas é um momento lindo, porque pela primeira vez estamos unidos. Nós, asiáticos, nunca participamos do diálogo. Estamos sempre de fora, porque somos considerados a minoria modelo. Estamos acostumados a ficar em silêncio. Mas temos problemas reais. Temos de compartilhar nossas experiências.

Para crianças e jovens, é bom ver alguém no cinema que se parece com eles, não?

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.