Sul do país pode ter temperaturas negativas a partir de quarta-feira (18)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A massa de ar frio que se desloca pelo Brasil deve provocar quedas bruscas de temperatura, gerando mínimas negativas em algumas cidades do Sul e do Sudeste a partir de quarta-feira (18), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Bom Jardim da Serra e em São Joaquim, municípios da serra catarinense, a previsão para quarta é de temperaturas entre -2°C e 6°C e entre -1°C e 7°C, respectivamente. No mesmo dia, a mínima em Guarapuava (PR) e em Monte Verde (MG) é de -1°C.

Na quinta-feira (19), também é de -1°C a temperatura mínima prevista em Campos do Jordão (SP).

Entre as capitais, Curitiba (PR) e Campo Grande (MS) devem ser mais duramente atingidas pelo frio. Na capital paranaense, a temperatura mínima prevista é de 2°C nesta terça (17) e quarta-feira (18) e de 4°C na quinta (19).

Em Campo Grande, a mínima é de 7°C na terça, 5°C na quarta e 6°C na quinta. A mínima em São Paulo também é de 6°C na quarta e na quinta-feira.

A temperatura mais baixa registrada em Curitiba no mês de maio foi de 2,3°C, em 1962. A série histórica do Inmet considera os registros a partir de 1961.

Segundo o meteorologista Olivio Bahia, a frente fria deve atuar até o fim de semana. Ele afirma que há chance de geadas no Sul, no Centro-Oeste e no Sudeste e de neve nas áreas mais altas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e em alguns pontos no Paraná.

A frente fria também deve provocar ventos fortes na costa da região Sudeste, diz Bahia. Ele alerta que os ventos, o frio e a geada causam preocupação para a agricultura, para aqueles que trabalham com navegação e para a população de rua.

Os ventos podem superar os 100 km/h no litoral do RS com a passagem de um ciclone extratropical, segundo o Inmet. Também há possibilidade de queda de neve na noite desta segunda-feira (16), nos planaltos sul e norte de Santa Catarina e na serra gaúcha.

Na madrugada de terça-feira (17), a previsão é de formação de geada no norte de SC, em grande parte do PR e no sul e sudoeste de MS. De acordo com o Inmet, a geada poderá ser forte no centro e no sul do Paraná.