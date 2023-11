Sueco é encontrado morto em Balneário Camboriú

De acordo com a PM, quando eles foram abordados, o suspeito confessou o crime. A reportagem não conseguiu localizar o advogado de defesa do preso.

Dentro do carro, estavam o suspeito do crime e dois advogados.

Ainda no local, com base em informações de testemunhas, a PM identificou que o suspeito do crime seria o próprio sócio. Ele teria fugido com o carro da vítima, um veículo Mercedes Benz.

Um homem de 22 anos, também da Suécia, foi preso em flagrante na noite do mesmo dia suspeito de ter cometido o crime. De acordo com a Polícia Militar, ele é sócio da vítima.

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um homem de 21 anos natural da Suécia foi encontrado morto com golpes de faca em uma residência em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, por volta das 19h desta quarta-feira (15).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.