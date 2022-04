Subvariante BA.2 da Covid é registrada em 84% de amostras no Brasil

A BA.2 demonstra ser mais contagiosa do que a cepa original da ômicron. Fora do país, ela também vem se alastrando: nos Estados Unidos, por exemplo, já é responsável por 85% dos casos, segundo o CDC (Centro de Controle de Doenças).

O instituto mensurou os casos provocados pela subvariante do Sars-CoV-2 com um teste chamado de PCR Especial, que detecta o gene S, de onde é possível inferir a sub-linhagem que causou a infecção.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.