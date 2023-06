Submersível desaparecido: médicos chegam para avaliar destroços

Ainda não se sabe se destroços fazem parte do submersível Titan, que desapareceu no início da semana durante uma expedição rumo ao naufrágio do Titanic. Cinco pessoas estavam a bordo: um piloto e quatro passageiros.

Além do grupo, uma câmera hiperbárica, que auxilia mergulhadores a lidar com problemas de pressão da água, foi enviada ao local;

