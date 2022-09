STF suspende cassação e reconduz Ney Santos à Prefeitura de Embu das Artes, na Grande SP

Em 2021, Santos foi condenado na primeira instância a dois anos e quatro meses de reclusão em regime inicial aberto sob acusação de disparo com arma de fogo em uma via pública. Na ocasião, ele também negou e afirmou que a denúncia foi forjada para incriminá-lo. Um mês após a condenação, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a decisão.

Santos já havia sido cassado em 2018 por ter recebido dinheiro do PCC para sua campanha. Para o Ministério Público, o político tem ligação com o crime organizado desde que ficou dois anos preso, entre 2003 e 2005, acusado de roubar uma seguradora de valores. Ele foi absolvido por falta de provas.

Ney Santos foi reeleito prefeito em 2020 com 48,4% dos votos válidos. Ele é investigado pela polícia e pelo Ministério Público de São Paulo por suposta ligação com o PCC em um esquema de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis. O político nega a relação.

Santos deixou o cargo em agosto e, na decisão, o ministro Mendonça determinou a sua recondução até o julgamento final. "Defiro o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas [cassação], até julgamento final desta reclamação. Fica, portanto, restabelecida a recondução do reclamante ao cargo de Prefeito do Município de Embu das Artes", diz o texto.

A defesa do prefeito recorreu e declarou nos autos que o TRE reconheceu que ele não utilizou recursos públicos na divulgação. No dia em que foi cassado, Santos afirmou em suas redes sociais um vídeo no qual dizia ser vítima de opositores que "tentam a todo custo" tirar o mandato dele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu nesta segunda-feira (5) a cassação de Ney Santos (Republicanos), prefeito de Embu das Artes (Grande São Paulo). A decisão provisória do ministro André Mendonça vale até o julgamento final do caso.

