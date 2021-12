STF restaura proteção a mangues e restingas, por unanimidade

No fim do mesmo mês, porém, a ministra Rosa Weber, deferiu uma liminar que suspendeu a resolução 500 até o julgamento das ações requeridas pelo PT e pela Rede Sustentabilidade.

A decisão do Conama quase imediatamente passou a ser contestada em tribunais, sendo suspensa, ainda no fim de setembro, e já voltando a valer nos primeiros dias de outubro de 2020.

Em setembro de 2020, o Conama --já reestruturado pelo governo Jair Bolsonaro (PL) e com maior poder de decisão nas mãos da esfera federal-- aprovou a resolução 500, que revogava as resoluções 284/2001, 302/2002 e 303/2002.

Segundo a decisão do STF, a resolução 500, do Conama, é inconstitucional. A sentença é resultado de duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, uma delas requerida pelo PT (Partido dos Trabalhadores) e a outra pela Rede Sustentabilidade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por unanimidade, o STF (Supremo Tribunal Federal) restaurou nesta terça-feira (14) normas de proteção a restingas e mangues. O resguardo havia sido derrubado pelo Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) em 2020, então presidido pelo ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.

