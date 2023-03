SPTrans reforça, prolonga itinerários e cria linhas emergenciais

Duas linhas foram criadas emergencialmente: Metrô Tucuruvi - Praça do Correio (circular) e Metrô Santana - Praça do Correio (circular).

A gestora do transporte por ônibus disse que determinou às concessionárias do sistema municipal de transporte público coletivo para que mantenham a operação da frota operacional em 100% ao longo do dia, inclusive entre os picos.

Duas linhas foram prolongadas: a linha 178Y/10 Vila Amélia - Metrô Jardim São Paulo foi prolongada até o metrô Santana, onde há mais opções de linhas de ônibus municipais para a integração, e as linhas 5022/10 Vila Santa Margarida - Jabaquara, 5018/10 Shopping Interlagos - Jabaquara e 5018/31 Shopping Interlagos - Jabaquara deverão operar em sistema circular no metrô Jabaquara.

