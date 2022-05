SPTrans desvia 18 linhas de ônibus por operação na cracolândia nesta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A SPTrans desviou linhas de ônibus que passam pelo entorno da praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, nesta quarta (11).

No começo da manhã eram 30 as linhas desviadas, no sentido centro, mas às 9h caiu para 18. Não há previsão ainda de retomada dos trajetos originais.

Os desvios se devem a uma megaoperação da Polícia Civil e da prefeitura na cracolândia. Policiais do Choque e da Iope, grupo de elite da GCM, estão desde 4h da manhã desta quarta no local.

O objetivo é retirar as barracas montadas na praça pelos usuários e, segundo a polícia, usada por traficantes para vender as drogas sem serem flagrados pelas câmeras de segurança. Serão cumpridos 36 mandados de prisão expedidos pela Justiça com base nas investigações da Operação Caronte, segundo a Polícia Civil.

VEJA QUAIS LINHAS FORAM DESVIADAS NESTA QUARTA (11)

118C/10 Jd. Pery Alto - Term. Amaral Gurgel

178L/10 Lauzane Paulista - Hosp. das Clínicas

509M/10 Jd. Miriam - Term. Princ. Isabel

5154/10 Term. Sto. Amaro Term. Princ. Isabel

609F/10 Chác. Santana - Term. Princ. Isabel

669A/10 Term. Sto. Amaro - Term. Princ. Isabel

7181/10 Cid. Universitária - Term. Princ. Isabel

8542/10 Brasilândia - Pça. do Correio

8549/10 Taipas - Pça. do Correio

719P/10 Term. Pinheiros - Term. Princ. Isabel

778R/10 Cohab Raposo Tavares - Term. Princ. Isabel

805L/10 Term. Princ. Isabel - Aclimação

8528/10 Jd. Guarani - Pça. do Correio

8707/10 Rio Pequeno - Term. Princ. Isabel

938C/10 Cohab Taipas - Term. Princ. Isabel

967A/10 Imirim - Pinheiros

978J/10 Voith - Term. Princ. Isabel

978L/10 Term. Cachoeirinha - Term. Princ. Isabel