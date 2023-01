SpaceX divulga fotos da Starship, nave que fará viagens à Lua

No total, Maezawa e os outros tripulantes ficarão uma semana a bordo do Starship, incluindo a viagem pela superfície da Lua e a volta para a Terra.

Em dezembro de 2022, a SpaceX divulgou os nomes das pessoas que estarão a bordo da Starship na missão Dearmoon, a primeira viagem privada com humanos na órbita da lua por meio do foguete. O projeto é financiado pelo empresário japonês Yusaku Maezawa. Ele selecionou, entre milhões de interessados, dez pessoas que o acompanharão na empreitada.

Se o foguete demonstrar que realmente cumpre com as expectativas, ele se tornará a nave mais poderosa em operação, superando o SLS, da Nasa.

O Starship é um dos mais esperados foguetes para 2023. Pelo menos por enquanto, é com ele que será feito o envio de astronautas à Lua na missão Artemis 3. Além disso, a Nasa (agência espacial dos EUA) ainda alargou o contrato com a SpaceX para que o Starship também seja utilizado na Artemis 4, outra missão que levará astronautas para o satélite natural da Terra.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A SpaceX, empresa de produtos especiais do bilionário Elon Musk, divulgou nesta quinta (12) imagens da nave Starship na base da empresa no Texas, nos Estados Unidos. A expectativa é que a nave faça seu primeiro voo para testar suas capacidades em algumas semanas.

