SP vai pagar hospitais em dobro em mutirão para reduzir fila de cirurgias

Iniciativa semelhante ocorreu em 2017, no primeiro mês da gestão do então prefeito João Doria (PSDB), durante o programa Corujão da Saúde que prometeu zerar a fila por exames na rede pública da capital paulista. O programa recorreu às instalações da rede hospitalar privada das 20h às 8h para acabar com uma fila estimada em 417 mil exames na época.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.