SP vai instalar sirenes e radares em áreas de risco para prevenir desastres climáticos

Com objetivo de facilitar a compreensão da população sobre a gravidade de cada cenário, o governo pretende aperfeiçoar a comunicação de alertas que serão classificadas com as cores verde, amarela e vermelha, dependendo do grau de risco.

Sirenes de alerta para temporais em áreas de risco já começaram a ser utilizadas em São Sebastião e também serão instaladas no Guarujá, na Baixada Santista, e em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A escolha destas regiões acontece devido ao histórico de inundações e deslizamentos no período chuvoso.

"Vem aí um período de chuva. As previsões mostram um período com bastante chuva. É a primeira leva de sirenes que vamos instalar em áreas de risco. É um trabalho que vai salvar vidas", disse o governador.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.