SP vacinará operadores do metrô e da CPTM a partir de 11 de maio

Metrôs, ônibus e trens em São Paulo não pararam um único dia. Relatório da administração do Metrô divulgado na última semana mostra que embora a pandemia tenha tirado passageiros nos primeiros meses da chegada do vírus ao Brasil, foram feitas quase 3 bilhões de viagens nos transportes públicos que passam pela capital, entre metrô (764 milhões), CPTM (505 milhões) e ônibus municipais (1,6 bilhão).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trabalhadores do Metrô e da CPTM (trens urbanos) serão vacinados contra a Covid-19 em São Paulo a partir do próximo dia 11 de maio.

