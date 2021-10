SP terá árvore de Natal com 65 metros e pista de patinação no gelo no parque Villa-Lobos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pandemia pode ter feito muita gente perder a noção do tempo e achar que 2021 foi só uma versão estendida de 2020, mas o Natal já está chegando. Com a retomada gradual dos eventos presenciais em São Paulo, a cidade já começa a divulgar sua programação natalina enquanto os supermercados empilham panetones pelas prateleiras.

Foi anunciado nesta segunda, dia 18, que o parque Villa-Lobos receberá um evento chamado Villa de Natal São Paulo. De 10 de dezembro a 6 de janeiro, a área verde na zona oeste paulistana vai sediar, num espaço de 22 mil metros quadrados, algumas atividades e experiências natalinas.

Uma das atrações será a Casa do Papai Noel, construção temática aberta para visitas. É uma boa dica para as crianças, que poderão passear pela parte interna do lar do bom velhinho.

Será montada ainda uma pista de patinação de gelo com 300 metros quadrados. A atração é um dos brinquedos que vão compor um parque de diversões que terá cerca de dez opções —entre elas, roda-gigante e chapéu mexicano, por exemplo. Parte dos brinquedos terá entrada cobrada à parte.

Um espaço que poderá render bons cliques é a árvore de Natal, que terá 65 metros de altura e vai rivalizar com a tradicional árvore do parque ibirapuera —ou da ponte estaiada, onde foi montada no ano passado por causa da pandemia, com 46 metros de altura.

Também será possível experimentar comidinhas natalinas. O espaço Aldeia Gastronômica terá 15 opções de pratos e cerca de 20 expositores que levarão sua culinária para o evento. Além da Casa do Papai Noel, a Cabana da Mamãe Noel também será montada e vai ter oficinas de receitas clássicas.

Os ingressos para a Villa de Natal São Paulo já estão disponíveis no ticket360.com.br e custam a partir de R$ 20. Famílias de até quatro pessoas podem entrar sem pagar ingresso caso doem um brinquedo que custe, no mínimo, R$ 75 –a avaliação do valor será feita por uma equipe no próprio evento.

Na entrada será exigido o comprovante de vacinação completo, com as duas doses contra a Covid-19, além do uso de máscara.

VILLA DE NATAL SÃO PAULO

Quando: De 10 de dezembro a 6 de janeiro

Onde: No parque Villa-Lobos. Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, região oeste

Preço: A partir de R$ 20

Ingressos: ticket360.com.br