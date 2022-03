SP tem queda de 10º C nas temperaturas em 24h com chegada de frente fria

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A chegada de uma nova frente fria em São Paulo fez a temperatura da capital cair 10ºC em 24h. Nesta quarta (30), por volta das 18h, os termômetros registravam 29,3ºC, segundo dados do InMet (Instituto Nacional de Metrologia). Nesta quinta (31), no mesmo horário, a temperatura chegou aos 19,5ºC.

Desde a quarta, com o avanço da massa de ar fria, São Paulo e outros estados tiveram rajadas de vento que, segundo a Climatempo, ficaram entre 70 km/h e 90 km/h. As cidades mais afetadas com o fenômeno foram da região Sul do país. Em Cruz Alta (RS) e São Luiz Gonzaga (RS), a velocidade chegou a 89 km/h. Já no Aeroporto de Curitiba houve rajadas de 88 km/h no início da tarde.

Além da queda de temperatura em São Paulo, Bagé (RS) registrou uma temperatura mínima de 3,9°C no início da manhã. Esta foi a menor temperatura mínima registrada em 2022, segundo o InMet, e é considerado recorde de mínima para o mês de março desde 1912.

A previsão é que as temperaturas em diversas cidades caiam nos próximos dias. Florianópolis deve ter mínimas de 15ºC entre hoje e amanhã e São Paulo pode chegar aos 16ºC entre amanhã e domingo (3).

Campo Grande e Cuiabá também poderão sentir o impacto do avanço da frente fria, já que ela é continental e deve avançar pelo norte da Argentina, o sul da Bolívia e pelo Paraguai. Assim, a temperatura mínima nas capitais podem chegar a 16ºC amanhã e 18ºC no sábado (2), respectivamente.

A passagem da massa de ar fria ainda provoca uma friagem pouco comum em Rio Branco e Porto Velho, no Norte do país. A temperatura mínima para a capital acreana é de 16ºC e para a rondoniana é de 19ºC, ambas no sábado (2). No entanto, as máximas se mantém acima dos 30ºC para as cidades durante a semana.