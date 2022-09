SP tem início de semana e feriado com garoa e tempo frio e nublado; veja previsão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início da semana em São Paulo tende a ser frio e nublado, com possibilidade de garoa e chuvas fracas, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. A virada de tempo se iniciou na noite de sábado (3) e assim deve permanecer até quarta-feira (7), no feriado da Independência do Brasil.

Segundo o técnico em meteorologia Adilson Nazario, do CGE, a queda das temperaturas se deve à passagem de uma nova frente fria, que atuou na região Sul nos últimos dias, provocando trovoadas, rajadas de vento e até geada em algumas cidades. Na Grande São Paulo, no entanto, ela não deve atuar com tanta intensidade. "A atividade é fraca porque o eixo está mais intenso no oceano, ou seja, as chuvas fortes estão ocorrendo lá", informa Nazario.

Conforme o CGE, este domingo deve ter céu encoberto, com garoa e chuva fraca ocasional. "Os termômetros devem registrar 11°C de mínima, e a máxima não passa dos 16°C. As pessoas vão sentir [mais] frio porque ele será potencializado pela inclusão dos ventos, que estarão soprando na direção da região Metropolitana de São Paulo", afirma o técnico.

Na segunda (5), a previsão é de instabilidade passageira, com chuvas rápidas e fracas, principalmente no período entre a madrugada e as primeiras horas da manhã. O restante do dia tende a permanecer nublado. A mínima será de 12°C e máxima, 18°C, segundo o CGE.

Na terça (6) e na quarta (7), as temperaturas devem seguir baixas e o céu, encoberto com nuvens. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é temperaturas mínimas de 13°C e 14°C e máximas de 20°C e 21°C, respectivamente. Para o feriado, o Inmet também prevê pancadas de chuva e trovoadas isoladas na capital paulista.

"Como ainda estamos no inverno, é normal que ainda tenhamos essas temperaturas baixas. Elas só voltam a subir a partir de quinta [8]", conclui Nazario.

Previsão do tempo para São Paulo

Dia / Mínima / Máxima

Domingo (4) / 9°C / 13°C

Segunda (5) / 10°C / 18°C

Terça (6) / 13°C / 20°C

Quarta (7) / 14°C / 21°C

Fonte: Inmet