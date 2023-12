SP tem dois ataques a carro-forte em 48 h; ladrões levaram cerca de R$ 900 mil em um deles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo registrou dois ataques a carro-forte em um período de 48 horas. O mais recente ocorreu nesta quarta-feira (13) na cidade de Araras (a 168 km da capital). A outra ocorrência foi registrada na segunda-feira (11) na rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), quatro homens participaram da ação no bairro Jardim das Flores, em Araras. Os criminosos chegaram em um carro Honda HRV no momento em que os vigilantes recolhiam dinheiro de uma casa lotérica. Dois suspeitos desembarcaram do veículo e anunciaram o assalto.

Houve reação dos vigilantes e uma troca de tiros se iniciou. O condutor do carro, que foi atingido por um tiro, perdeu o controle e bateu o automóvel. Ele morreu no local.

Um outro suspeito foi atingido no pé. Ele procurou atendimento em um hospital da cidade, onde passou por cirurgia.

Durante a fuga, os demais bandidos atiraram contra policiais militares e guardas municipais. Na sequência, eles abordaram uma família que foi mantida refém por cerca de uma hora. Após negociação, os ladrões se renderam.

Três homens de 25, 27 e 28 anos foram presos.

Os homens foram conduzidos à 3ª Delegacia de Homicídios, onde o caso foi registrado como organização criminosa, receptação, sequestro e cárcere privado, captura de procurado, tentativa de homicídio e tentativa de roubo. A autoridade policial requisitou perícia e os homens permaneceram à disposição da Justiça.

Em nota, a assessoria de imprensa do Grupo Protege, proprietária do carro-forte, declarou que a tentativa de assalto não obteve êxito e que os colaboradores estão em segurança. "A empresa segue totalmente comprometida em colaborar com as autoridades nas investigações em curso", diz trecho do comunicado enviado.

O segundo caso ocorreu na altura do km 28 da rodovia dos Imigrantes. De acordo com a pasta da segurança, seis criminosos, em dois automóveis, atiraram contra o carro-forte, obrigando a sua parada.

Os seguranças desceram do veículo e se abrigaram em uma mata. Os bandidos usaram explosivos para abrir a porta do caminhão. O grupo fugiu levando o dinheiro.

Fontes na polícia relataram que cerca de R$ 900 mil foram roubados. Os investigadores afirmam não trabalhar com a hipótese de ação ter participação de alguma facção criminosa.

Após o crime, os carros utilizados pelos bandidos foram encontrados abandonados pela Guarda Municipal nas imediações da avenida Angelo Demarchi.

De acordo com SSP, houve a apreensão de munições e um carregador de armas. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especias) da Polícia Militar foi acionado e recolheu um explosivo. O caso foi registrado como roubo, localização/apreensão de veículo e objeto no 3º DP de São Bernardo do Campo. A Delegacia Especializada de Investigações Criminais de São Bernardo do Campo deve coordenar as investigações.

A reportagem pediu um posicionamento para a Blue Angels, proprietária do carro-forte, mas não recebeu posicionamento até a publicação do texto.