SP tem cãominhada e evento de adoção de pets neste fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim de semana em São Paulo tem atividades para curtir com o pet e também para quem quer aumentar a família e adotar um animal de estimação.

Parte das atrações estão programadas para a região da avenida Paulista, neste sábado (27) e no domingo (28). Organizado pelo Shopping Pátio Paulista, o Dog Day prevê cãominhada, área para cães brincarem.

Também haverá evento de adoção, assim como em ações na Soma Cervejaria, no Shopping SP Market e no Shopping Praça da Moça.

Veja a programação:

SÁBADO

Dog Day - Organizado pelo Shopping Pátio Paulista, o Dog Day reune atividades para pets e tutores. Um espaço de agiliity será montado na Praça Oswaldo Cruz, com acesso gratuito, e funcionará das 10h às 20h, com brinquedos para os cães gastarem energia. O acesso ao Dog Park será permitido mediante resgate de cupom no app do centro de compras.

Em parceria com a Ampara Animal, o shopping recebe, das 12h às 18h, evento de adoção de cães e gatos. Interessados devem ter mais de 18 anos e apresentar documentos originais –RG, CPF e comprovante de residência--, passar por entrevista e pagar uma taxa de R$ 150.

A cãominhada acontece a partir das 9h no domingo, mas pede inscrição antecipada e o ingresso custa R$ 50 por tutor. O kit do participante deve ser retirado neste sábado.

Feira Pet - Em Moema, a Soma Cervejaria faz neste sábado mais uma edição da sua Feira Pet, das 12h às 17h, com participação da Adote – Chácara dos Animais, que atua como lar temporário para cães resgatados. Pequenos expositores também apresentarão linhas de petiscos e comidas naturais, além de confecção para animais de estimação.

A cervejaria é pet friendly e recebe cães de pequeno e médio porte, com guia. Fica na av. Miruna, 561.

Adoção no Shopping SP Market - Em parceria com a ONG Cão Sem Dono, o Shopping SP Market realiza evento de adoção neste sábado, das 12h às 18h. Todos os animais disponíveis são vacinados e castrados.

O candidato a adotante precisa ter mais de 24 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço originais e passar por uma entrevista.

A Cão Sem Dono abriga cerca de 450 animais. Quem não puder adotar um cachorro pode contribuir doando ração ou comprando algum artigo na lojinha da ONG.

O shopping fica na av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba.

DOMINGO

Cãominhada da Felicidade - A chamada Cãominhada da Felicidade ocorre domingo na zona leste. Organizado pelo Animaniac’s & Breeds em parceria com a Subprefeitura da Vila Prudente, o evento pedia inscrição antecipada. Além de promover integração, o trajeto busca também sensibilizar para a causa animal. A concentração será às 8h, na altura do 131 da rua Trocari.

Adoção no Shopping Praça da Moça - Na região metropolitana o Shopping Praça da Moça, em Diadema, realiza no domingo uma feira de adoção de animais abandonados, em parceria com o CCZ e com o projeto Patas Sem Lar.

Será das 13h às 17h, na praça de eventos do shopping. O endereço é rua Manoel da Nóbrega, 712, centro.